«Наш обов`язок — допомогти Україні відновитися»: Литва анонсувала передачу Україні понад 5 тисяч дронів власного виробництва

Литва передасть дрони Україні. Фото: ОП

24 серпня під час пресконференції у Києві, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте наголосила на важливості перемоги України у війні та розповіла про нову допомогу для Унашої країни. Про це повідомили у пресслужбі ОП.



За її словами, нещодавно у Литві погодили пакет військової допомоги Україні, зокрема, 10 систем ППО ближнього радіусу дії, 30 ракет, протидронове та інше спорядження, озброєння та боєприпаси.



Крім того, до кінця осені Литва надасть понад 5 тисяч дронів власного виробництва.



«Наш обов’язок – допомогти Україні відновитися, але єдиний справжній спосіб фінансувати ці зусилля – це змусити агресора заплатити. Литва не втомиться повторювати, що всі російські активи, які були заморожені та знерухомлені в межах наших санкцій, мають бути спрямовані до України. Ми повинні продовжувати посилювати санкції проти Росії та її поплічників», — зазначила глава литовського уряду.



Раніше ми писали, що президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Крім цього, Білий дім ввів санкції проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ОПК.



«Пакет включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики Росії на полі бою, а також боєприпаси для солдатів на передовій та мобільні ракетні системи, які їх захищають», — повідомляє Білий дім у релізі.