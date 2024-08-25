Ракетный удар по Краматорску: спасатели не нашли под завалами отеля журналиста

Россияне ударили по Краматорску. Фото: прокуратура

В Краматорске продолжаются аварийно-поисковые работы, спасатели разбирают завалы разрушенного отеля и ищут человека, который в момент удара РФ находился на втором этаже. Об этом передает Суспільне Донбас.



«Вчера (24 августа) в результате ракетного обстрела по городу Краматорск было разрушено двухэтажное здание. Два человека спасены, один человек находится возможно в подвальном помещении. Человек находился на втором этаже. Второй этаж мы обследовали, первый обследовали, сейчас расчищаем подвал. Возможно, человек находится там», — отметил представитель ГСЧС Валерий Цивковский.



По его словам, спасатели задействовали тяжелую технику, в частности экскаваторы, чтобы разбирать строительные материалы.



Ранее мы писали, что вечером 24 августа Россия атаковала отель в городе Краматорск. Двое журналистов получили травмы.