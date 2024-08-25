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Ракетний удар по Краматорську: рятувальники не знайшли під завалами готелю журналіста

25 серпня 2024, 12:58

Ракетний удар по Краматорську: рятувальники не знайшли під завалами готелю журналіста

Росіяни вдарили по Краматорську. Фото: прокуратура Росіяни вдарили по Краматорську. Фото: прокуратура

У Краматорську тривають аварійно-пошукові роботи, рятувальники розбирають завали зруйнованого готелю та шукають людину, яка в момент удару РФ перебувала на другому поверсі. Про це передає Суспільне Донбас.

 «Вчора (24 серпня) внаслідок ракетного обстрілу по місту Краматорськ було зруйновано двоповерхову будівлю. Двоє людей врятовано, одна людина знаходиться можливо у підвальному приміщенні. Людина знаходилася на другому поверсі. Другий поверх ми обстежили, перший обстежили, зараз розчищаємо підвал. Можливо, людина перебуває там», — зазначив представник ДСНС Валерій Цивковський.

За його словами, рятувальники задіяли важку техніку, зокрема, екскаватори, щоб розбирати будівельні матеріали.

Раніше ми писали, що ввечері 24 серпня Росія атакувала готель у місті Краматорськ.

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