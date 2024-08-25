На Краматорском направлении пограничники уничтожили ЗРК «Стрела-10» и танк Т-62 оккупантов

Украинские военные наносят удары по военной техники россиян. Фото: кадр с видео

Украинские пограничники ликвидировали зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и танк Т-62 на Краматорском направлении Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.



В ведомстве уточнили, что еще один российский танк выведен из строя.



«Благодаря профессиональной работе операторов разведывательно-ударных беспилотников уничтожен комплекс «Стрела-10», который предназначен для наблюдения и сбивания воздушных целей. Уничтожен российский танк советского образца Т-62. Еще один танк поврежден операторами тяжелого бомбера «Вампир»», — говорится в сообщении.



Кроме того, пограничники подразделения РУБпАК «Феникс» обезвредили за сутки три важные военные цели.





Ранее мы писали, что украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям российских захватчиков в Луганской области.