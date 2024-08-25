На Краматорському напрямку прикордонники знищили ЗРК «Стріла-10» та танк Т-62 окупантів

Українські військові завдають ударів по військовій техніці росіян. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники ліквідували зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» та танк Т-62 на Краматорському напрямі Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса.



У відомстві уточнили, що ще одного російського танка виведено з ладу.



«Завдяки професійній роботі операторів розвідувально-ударних безпілотників знищено комплекс «Стріла-10», який призначений для спостереження та збивання повітряних цілей. Знищено російський танк радянського зразка Т-62. Ще один танк пошкоджений операторами важкого бомбера «Вампір», — йдеться у повідомленні.



Крім того, прикордонники підрозділу РУБпАК «Фенікс» знешкодили за добу три важливі військові цілі.





Раніше ми писали, що українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях російських загарбників у Луганській області.