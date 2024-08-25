В Покровском районе оккупанты сбросили дрон на эвакуационный автомобиль: там был ребенок

Россияне атаковали эвакуационный автомобиль. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в городе Украинск нанесли удар по эвакуационному автомобилю группы «Феникс» в котором находился ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Как отмечается, во время проведения эвакуационных мероприятий на автодороге попал под удар вражеского FPV-дрона автомобиль эвакуационной группы «Феникс».



«Во время удара в автомобиле находились 2 спасателей, полицейский и 4 эвакуированные лица, среди них — 8-летний ребенок», — говорится в сообщении.



В результате удара поврежден бронированный автомобиль Land Rover Defender. Никто не пострадал.



Ранее мы писали, что 24 августа россияне ударили по Краматорску. Шесть пострадавших.