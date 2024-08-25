В Покровском районе оккупанты сбросили дрон на эвакуационный автомобиль: там был ребенок

Российские оккупанты в городе Украинск нанесли удар по эвакуационному автомобилю группы «Феникс» в котором находился ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как отмечается, во время проведения эвакуационных мероприятий на автодороге попал под удар вражеского FPV-дрона автомобиль эвакуационной группы «Феникс».
«Во время удара в автомобиле находились 2 спасателей, полицейский и 4 эвакуированные лица, среди них — 8-летний ребенок», — говорится в сообщении.
В результате удара поврежден бронированный автомобиль Land Rover Defender. Никто не пострадал.
Ранее мы писали, что 24 августа россияне ударили по Краматорску. Шесть пострадавших.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях