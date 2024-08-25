Возросло число пострадавших в результате российского удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске

Количество пострадавших людей в результате ракетного обстрела по гостинице в городе Краматорск возросло. Таким образом, россияне ранили 4 людей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Все пострадавшие — журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, предположительно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании», — написал он.
Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
Кроме того, под российский удар попала польская журналистка и волонтерка Моника Андрушевская.
Ранее мы писали, что вечером 24 августа Россия атаковала отель в городе Краматорск. Двое журналистов получили травмы. Спасатели разбирают завалы разрушенного отеля и ищут человека, который в момент удара РФ находился на втором этаже.
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