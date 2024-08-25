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Возросло число пострадавших в результате российского удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске

25 августа 2024, 15:35

Возросло число пострадавших в результате российского удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске

Увеличилось количество пострадавших в Краматорске. Фото: Вадим Филашкин Увеличилось количество пострадавших в Краматорске. Фото: Вадим Филашкин

Количество пострадавших людей в результате ракетного обстрела по гостинице в городе Краматорск возросло. Таким образом, россияне ранили 4 людей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Все пострадавшие — журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, предположительно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании», — написал он.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Кроме того, под российский удар попала польская журналистка и волонтерка Моника Андрушевская. 

Ранее мы писали, что вечером 24 августа Россия атаковала отель в городе Краматорск. Двое журналистов получили травмы. Спасатели разбирают завалы разрушенного отеля и ищут человека, который в момент удара РФ находился на втором этаже. 

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