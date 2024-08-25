У Покровському районі окупанти скинули дрон на евакуаційний автомобіль: там була дитина

Російські окупанти в місті Українці завдали удару по евакуаційному автомобілю групи «Фенікс», в якому знаходилася дитина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Під час проведення евакуаційних заходів на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи «Фенікс».
«Під час удару в автомобілі знаходилися 2 рятувальники, поліцейський і 4 евакуйовані особи, серед них — 8-річна дитина», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. Ніхто не постраждав.
Раніше ми писали, що 24 серпня росіяни вдарили по Краматорську. Шість постраждалих.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях