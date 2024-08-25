У Покровському районі окупанти скинули дрон на евакуаційний автомобіль: там була дитина

Росіяни атакували евакуаційний автомобіль. Фото: ДСНС

Російські окупанти в місті Українці завдали удару по евакуаційному автомобілю групи «Фенікс», в якому знаходилася дитина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Під час проведення евакуаційних заходів на автодорозі потрапив під удар ворожого FPV-дрону автомобіль евакуаційної групи «Фенікс».



«Під час удару в автомобілі знаходилися 2 рятувальники, поліцейський і 4 евакуйовані особи, серед них — 8-річна дитина», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок удару пошкоджено броньований автомобіль Land Rover Defender. Ніхто не постраждав.



Раніше ми писали, що 24 серпня росіяни вдарили по Краматорську. Шість постраждалих.