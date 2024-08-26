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Российские войска продвинулись возле Торецка и в черте города — ISW

26 августа 2024, 07:20

Российские войска продвинулись возле Торецка и в черте города — ISW

Войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку и югу от Торецка Донецкой области и в пределах восточных окрестностей этого населенного пункта. Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 25 августа, показывают, что оккупанты продвинулись дальше вдоль восточной окраины Торецка.

Кроме того, геолокационные кадры от 24 августа показывают, что захватчики продвинулись на запад через канал Северский Донец – Донбасс к югу от Озаряновки и дальше в пределах восточного и центрального Нью-Йорка.

Российские «военкоры» утверждали, что российские войска продвигаются к восточной окраине Торецка, но украинские оборонные позиции и особенности местности замедляют продвижение россиян.

24 и 25 августа войска РФ продолжали наступательные действия в районе Торецка, в районе Делиевки, Дружбы, Северного, Нью-Йорка и Нелиповки.

Сообщается, что 25 августа российские войска продолжали наступление юго-восточнее Покровска, но подтвержденных изменений на линии фронта вблизи города не было.

Российские «военкоры» также писали, что войска РФ продвинулись дальше в пределах южной и восточной части Новогродовки и контролируют половину населенного пункта.

Российские блогеры также рассказывали, что российские военные продвинулись к окрестностям Мариновки, продвинулись до 5,45 км в ширину и 1,7 км в глубину севернее Калинового и вдоль Карловского водохранилища к востоку от Калинового.

Однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений, говорится в отчете.

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