Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід і південь від Торецька Донецької області та в межах східних околиць цього населеного пункту. Про це повідомляється у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, показують, що окупанти просунулися далі вздовж східної околиці Торецька.

Крім того, геолокаційні кадри від 24 серпня показують, що загарбники просунулися на захід через канал Сіверський Донець – Донбас на південь від Озаранівки і далі в межах східного та центрального Нью-Йорка.

Російські «військори» стверджували, що російські війська просуваються до східної околиці Торецька, але українські оборонні позиції та особливості місцевості уповільнюють поступ росіян.

24 і 25 серпня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Торецька, в районі Деліївки, Дружби, Північного, Нью-Йорка та Нелипівки.

Повідомляється, що 25 серпня російські війська продовжували наступ на південний схід від Покровська, але підтверджених змін на лінії фронту поблизу міста не було.

Російські «військори» також писали, що війська РФ просунулися далі в межах південної та східної частини Новогродівки та контролюють половину населеного пункту.

Російські блогери також розповідали, що російські військові просунулися до околиць Маринівки, просунулися до 5,45 км завширшки і 1,7 км завглибшки на північ від Калинового і вздовж Карлівського водосховища на схід від Калинового.

Однак у ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв, йдеться у звіті.