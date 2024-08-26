В России заявили о сбитии дронов, летевших в направлении военных аэродромов в Саратовской области

Обломки беспилотника упали на самое высокое здание в Поволжье. Фото: ASTRA

В Саратовской области России сегодня утром, 26 августа, работали силы и средства противовоздушной обороны по дронам. Зафиксировано попадание беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в жилые дома в городах Саратов и Энгельс. Об этом сообщили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и российские телеграм-каналы.

Российский чиновник утверждает, что дроновая атака была отбита средствами ПВО.

«Рано утром средствами ПВО ликвидированы БпЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — говорится в заявлении Бусаргина.

Саратовский губернатор добавил, что экстренные службы «работают в усиленном режиме».

Между тем в сети появились многочисленные кадры, на которых показаны пролетающие над домами беспилотники в небе и попадание БпЛА в высотку жилого комплекса «Энгельс-Сити 4» в Энгельсу, падением дрона на ЖК «Волга Скай» в Саратове, а также с последствиями инцидента.

Сообщается, что четыре человека пострадали в результате попадания беспилотника в высотный дом жилого комплекса «Волга Скай» в Саратове.

На сайте ЖК указано, что это не только самый высокий дом города, но и «самое высокое здание Поволжья (высота 128,6 м)».

Позже губернатор Саратовской области заявил, что в дом попал не дрон, а его обломки.

От дома до летной воинской части и военного аэродрома в Энгельсе — 12 километров и 22 минуты езды, обратил внимание телеграм-канал ASTRA.