У Росії заявили про збиття дронів, що летіли у напрямку військових аеродромів у Саратовській області

Уламки безпілотника впали на найвищу будівлю у Поволжі. Фото: ASTRA

У Саратовській області Росії сьогодні вранці, 26 серпня, працювали сили та засоби протиповітряної оборони по дронах. Зафіксовано влучання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у житлові будинки у містах Саратів та Енгельс. Про це повідомили губернатор Саратовської області Роман Бусаргін та російські телеграм-канали.

Російський чиновник стверджує, що дронова атака була відбита засобами ППО.

«Рано вранці засобами ППО ліквідовано БПЛА. Є факти влучання уламків у житлові будинки у Саратові та Енгельсі», — йдеться у заяві Бусаргіна.

Саратовський губернатор додав, що екстрені служби «працюють у посиленому режимі».

Тим часом у мережі з'явилися численні кадри, на яких показані безпілотники в небі, що пролітають над будинками, і влучання БпЛА у висотку житлового комплексу «Енгельс-Сіті 4» в Енгельсу, падінням дрона на ЖК «Волга Скай» у Саратові, а також з наслідками інциденту.

Повідомляється, що чотири особи постраждали внаслідок влучання безпілотника у висотний будинок житлового комплексу «Волга Скай» у Саратові.

На сайті ЖК зазначено, що це не лише найвищий будинок міста, а й «найвища будівля Поволжя (висота 128,6 м)».

Пізніше губернатор Саратовської області заявив, що у будинок влучив не дрон, а його уламки.

Від будинку до льотної військової частини та військового аеродрому в Енгельсі — 12 кілометрів та 22 хвилини їзди, звернув увагу телеграм-канал ASTRA.