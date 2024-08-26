В результате массированной атаки РФ пострадали 15 областей Украины, есть жертвы — Шмыгаль

Последствия российской атаки на Днепропетровщину. Фото: ГСЧС

Российская армия в понедельник, 26 августа, в очередной раз ударила по Украине, в частности, пострадали 15 областей. В результате атак есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, «Кинжалы», — отметил он.



По словам Шмыгаля, целью россиян снова стала энергетическая инфраструктура, есть повреждения в ряде регионов. В городах будут развернуты «Пункты Незламності».



Глава украинского правительства обратился к партнерам с просьбой предоставить Украине далекобойное оружие и дать возможность нашей стране бить им по российским объектам.

«Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что в связи с масштабной воздушной атакой РФ обесточены несколько объектов «Укрзалізниці» в разных регионах Украины.



Кроме того, 26 августа в Украине будут действовать экстренные отключения света. Это связано с российской атакой на украинские города.