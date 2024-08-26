Внаслідок масованої атаки РФ постраждали 15 областей України, є жертви — Шмигаль

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

Російська армія у понеділок, 26 серпня, вкотре вдарила по Україні, зокрема постраждали 15 областей. Внаслідок атак є постраждалі та загиблі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали», — зазначив він.



За словами Шмигаля, метою росіян знову стала енергетична інфраструктура, є пошкодження у низці регіонів. У містах буде розгорнуто «Пункти Незламності».



Глава українського уряду звернувся до партнерів з проханням надати Україні далекобійну зброю та дати можливість нашій країні бити нею по російських об'єктах.

«Розраховуємо на підтримку наших союзників і обов'язково змусимо Росію заплатити», — резюмував він.



Раніше ми писали, що через масштабну повітряну атаку РФ знеструмлено кілька об'єктів «Укрзалізниці» в різних регіонах України.



Крім того, 26 серпня в Україні діятимуть екстрені відключення світла. Це пов'язано із російською атакою на українські міста.