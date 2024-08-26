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На Одещині в результаті удару росіян постраждали четверо людей, серед них — дитина

26 серпня 2024, 11:57

На Одещині в результаті удару росіян постраждали четверо людей, серед них — дитина

Окупаційні війська РФ 26 серпня завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього постраждали чотири особи, серед них — 10-річна дитина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

 За його словами, сьогоднішня мета росіян — енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

«Чотири людини зазнали поранень, серед них — 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, у тому числі й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога», — зазначив він.

Крім того, Кіпер додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. На Одещині є збої в роботі електроенергії.

Усі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян.

 Раніше ми писали, що російська армія 26 серпня атакувала 15 областей України. Є жертви та постраждалі.

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Олег Кіпер
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Одеська область
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Війна

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