На Одещині в результаті удару росіян постраждали четверо людей, серед них — дитина

Окупаційні війська РФ 26 серпня завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього постраждали чотири особи, серед них — 10-річна дитина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, сьогоднішня мета росіян — енергетична та цивільна інфраструктура регіону.



«Чотири людини зазнали поранень, серед них — 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, у тому числі й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога», — зазначив він.



Крім того, Кіпер додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велику кількість автотранспорту. На Одещині є збої в роботі електроенергії.



Усі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян.



Раніше ми писали, що російська армія 26 серпня атакувала 15 областей України. Є жертви та постраждалі.