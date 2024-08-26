Погибший в Краматорске сотрудник Reuters был советником по вопросам безопасности

Райан Эванс. Фото: Colorado Springs Gazette

Советник по безопасности Reuters Райан Эванс погиб в результате российского ракетного удара по отелю в Краматорске. Двое других журналистов агентства ранены, трое в безопасности. Об этом сегодня говорится в заявлении Reuters.

Во время ракетного удара по гостинице «Сапфир» в Краматорске погиб член команды Reuters, советник по вопросам безопасности Райан Эванс, который освещал войну в Украине. В краматорском отеле он остановился в составе съемочной группы из шести человек.

«Эванс, бывший британский солдат, работал с Reuters с 2022 года и консультировал журналистов агентства по вопросам безопасности по всему миру, в том числе в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. Ему было 38 лет», — говорится в сообщении.

Еще двое журналистов Reuters получили ранения в результате обстрела. Оба находятся на лечении в больнице; один из них получил серьезные ранения.

Трое других членов команды Reuters, которые были в отеле во время удара, находятся в безопасности.

Агентство заявило, что ищет больше информации об атаке, в частности сотрудничая с властями Краматорска.

Напомним, вечером 24 августа войска РФ ударили, вероятно, ракетой «Искандер-М», по Краматорску. Удар пришёлся по гостинице «Сапфир», где в это время находились зарубежные журналисты.