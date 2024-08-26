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Співробітник Reuters, який загинув у Краматорську, був радником з питань безпеки

26 серпня 2024, 13:52

Співробітник Reuters, який загинув у Краматорську, був радником з питань безпеки

Райан Еванс. Фото: Colorado Springs Gazette Райан Еванс. Фото: Colorado Springs Gazette

Радник з безпеки Reuters Раян Еванс загинув внаслідок російського ракетного удару по готелю у Краматорську. Двоє інших журналістів агентства поранено, троє у безпеці. Про це сьогодні йдеться у заяві Reuters.

Під час ракетного удару по готелю «Сапфір» у Краматорську загинув член команди Reuters, радник з питань безпеки Раян Еванс, який висвітлював війну в Україні. У краматорському готелі він зупинився у складі знімальної групи із шести осіб.

«Еванс, колишній британський солдат, працював з Reuters з 2022 року та консультував журналістів агентства з питань безпеки по всьому світу, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпійських іграх у Парижі. Йому було 38 років», — йдеться у повідомленні.

Ще двоє журналістів Reuters отримали поранення внаслідок обстрілу. Обидва перебувають на лікуванні у лікарні; один із них отримав серйозні поранення.

Троє інших членів команди Reuters, які були в готелі під час удару, перебувають у безпеці.

Агентство заявило, що шукає більше інформації про атаку, зокрема, співпрацюючи з владою Краматорська.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня війська РФ вдарили, ймовірно, ракетою «Іскандер-М» по Краматорську. Удару зазнав готель «Сапфір», де в той час перебували зарубіжні журналісти.

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