Эвакуационное авто попало под российский обстрел в Покровском районе

Российские оккупанты прицельно обстреляли эвакуационную группу «ФЕНИКС» в городе Украинск Покровского района Донецкой области. Это произошло третий раз за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Обстрел произошел во вторник, 27 августа.
«Во время следования к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района эвакуационная группа «Феникс» снова попала под удар вражеского FPV-дрона. Поврежден бронированный автомобиль», — говорится в сообщении.
Двое спасателей и полицейский, которые находились в автомобиле, не пострадали.
Ранее мы писали, что полицейский экипаж помог эвакуироваться трем маломобильным людям из прифронтового поселка Новоэкономическое Покровской громады Донецкой области.
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