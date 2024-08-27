Эвакуационное авто попало под российский обстрел в Покровском районе

Россияне атаковали эвакуационную группу. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты прицельно обстреляли эвакуационную группу «ФЕНИКС» в городе Украинск Покровского района Донецкой области. Это произошло третий раз за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Обстрел произошел во вторник, 27 августа.



«Во время следования к месту эвакуации в городе Украинск Покровского района эвакуационная группа «Феникс» снова попала под удар вражеского FPV-дрона. Поврежден бронированный автомобиль», — говорится в сообщении.



Двое спасателей и полицейский, которые находились в автомобиле, не пострадали.



Ранее мы писали, что полицейский экипаж помог эвакуироваться трем маломобильным людям из прифронтового поселка Новоэкономическое Покровской громады Донецкой области.