Из прифронтового поселка под Покровском эвакуировали трех людей

Из прифронтового Новоэкономического полицейские вывезли трех маломобильных людей. Фото: полиция

Полицейский экипаж помог эвакуироваться трем маломобильным людям из прифронтового поселка Новоэкономическое Покровской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, медицинская эвакуация в Донецкой области происходит совместно с волонтерами гуманитарной миссии «Пролиска» на специально оборудованных автомобилях.



«Среди эвакуированных — мужчина с инвалидностью и женщина после инсульта», — говорится в сообщении.

Поселок Новоэкономичное находится в 6 км от фронта, рядом с Мирноградом. Населенный пункт находится под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов. Ранее в Новоэкономическом проживали 3 тысяч человек, сейчас — 316, дети все эвакуированы.



Ранее мы писали, что эвакуационный автомобиль волонтера Богдана Зуякова 24 августа был атакован российским FPV-дроном со взрывчаткой в Часов Яре Донецкой области.