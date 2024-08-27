Евакуаційне авто потрапило під російський обстріл у Покровському районі

Росіяни атакували евакуаційну групу. Фото: ДСНС

Російські окупанти прицільно обстріляли евакуаційну групу «ФЕНІКС» у місті Українськ Покровського району Донецької області. Це сталося втретє за тиждень. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Обстріл стався у вівторок, 27 серпня.



«Під час прямування до місця евакуації у місті Українськ Покровського району евакуаційна група «ФЕНІКС» знову потрапила під удар ворожого FPV-дрона. Пошкоджено броньований автомобіль», — йдеться у повідомленні.



Двоє рятувальників та поліцейський, які перебували в автомобілі, не постраждали.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж допоміг евакуюватись трьом маломобільним людям із прифронтового селища Новоекономічне Покровської громади Донецької області.