Российские войска ударили по окраине Славянска: рядом с АЗС на выезде из города горят автомобили

Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадим Лях

Войска РФ нанесли удар по окраине Славянска. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По ее словам, рядом с АЗС на выезде из города горят три автомобиля.

«Сейчас спасатели работают на месте, продолжается ликвидация пожара. Информация о пострадавших не поступала», – отметила спикер ГСЧС Донетчины.

Информацию о том, что также горит АЗС «Параллель» поблизости, о чем ранее написали в местных группах, Бахал опровергла.



Обновлено. Как сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, примерно в 10:30 прозвучало три взрыва. Обстрел совершен вблизи автотрассы Харьков-Должанск. Повреждены АЗС, три легковых автомобиля и здание гостиницы.

Напомним, что 26 августа российская армия обстреляла село Новоэкономическое Донецкой области, в результате чего возник масштабный пожар в местном храме. Во время его тушения спасатели попали под повторный удар.