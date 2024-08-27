Російські війська вдарили по околиці Слов'янська: поряд із АЗС на виїзді з міста горять автомобілі

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Вадим Лях

Війська РФ завдали удару по околиці Слов'янська. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

За її словами, поряд з АЗС на виїзді з міста горять три автомобілі.

«Зараз рятувальники працюють на місці, продовжується ліквідація пожежі. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначила речниця ДСНС Донеччини.

Інформацію про те, що також палає АЗС «Паралель» поблизу, про що раніше написали в місцевих групах, Бахал спростувала.



Оновлено. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, приблизно о 10:30 пролунало три вибухи. Обстріл здійснено поблизу автотраси Харків-Довжанськ. Пошкоджено АЗС, три легкові автомобілі та будівлю готелю.

Нагадаємо, що 26 серпня російська армія обстріляла село Новоекономічне Донецької області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа у місцевому храмі. Під час його гасіння рятувальники потрапили під повторний удар.