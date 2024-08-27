Удар РФ по храму на Донетчине: там возник масштабный пожар, спасатели попали под повторный обстрел

Вечером 26 августа российские оккупанты нанесли удар по поселку Новоэкономическое Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.
В результате обстрела возник пожар в местном храме. Прибывшие на место спасатели с риском для собственной жизни пытались потушить пожар, но были вынуждены приостановить работы из-за повторных обстрелов.
Только утром бойцам ГСЧС удалось вернуться на место обстрела и полностью потушить пожар на площади 350 квадратных метров.
Напомним, что в результате прямого попадания уничтожен купол храма.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях