Удар РФ по храму на Донетчине: там возник масштабный пожар, спасатели попали под повторный обстрел

Масштабный пожар в храме после обстрела Новоэкономического на Донетчине. Фото: ГСЧС

Вечером 26 августа российские оккупанты нанесли удар по поселку Новоэкономическое Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате обстрела возник пожар в местном храме. Прибывшие на место спасатели с риском для собственной жизни пытались потушить пожар, но были вынуждены приостановить работы из-за повторных обстрелов.

Только утром бойцам ГСЧС удалось вернуться на место обстрела и полностью потушить пожар на площади 350 квадратных метров.

Напомним, что в результате прямого попадания уничтожен купол храма.