После ареста Дурова в мире возросло количество скачиваний Telegram

Павел Дуров. Фото: Telegram

После того как основателя и владельца приложения Telegram Павла Дурова арестовали, в мире выросло количество загрузок этого приложения. Во Франции этот мессенджер поднялся на первое место по популярности. Об этом пишет американское издание TechCrunch.

Несмотря на беспокойство относительно публикуемого в Telegram контента, сейчас наблюдается рост количества загрузок этого приложения. Это позволило ему занять второе место в чарте социальных сетей App Store и увеличить количество скачиваний на iOS на 4% по всему миру.

В то же время TechCrunch подчеркивает, что рост популярности Telegram произошел не сразу после ареста Дурова, а такой подъем может быть непродолжительным — в США это приложение уже успело опуститься со второго места на третье по популярности в App Store.

А вот во Франции Telegram поднялся на первое место по популярности в категории «Соцсети» в App Store и стал третьим лучшим приложением в целом.

Сегодня американское издание Politico пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон активно пользуется Telegram.

Отмечается, что Telegram пользуется популярностью у французских чиновников, особенно он популярен у сторонников президента Франции Эмманюэля Маркона. Об этом издание пишет со ссылкой на экс-депутата французского парламента.

В доказательство своих слов источник показал журналистам чат с Макроном в Telegram. Через три дня после задержания Дурова по прилету в Париж в профиле Макрона стоит отметка «last seen recently» — или «недавно», что говорит о том, что он заходил в мессенджер в течении последних трех суток.

Politico пишет, что сам Макрон является пользователем Telegram с начала своей первой президентской кампании, то есть уже почти 10 лет.

Напомним, вечером 24 августа французский канал TF1 сообщил, что в парижском аэропорту задержали 39-летнего основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова.

У полиции есть ордер на арест основателя Telegram. По данным следователей, отсутствие модерации и сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, которые предлагает Telegram (например, одноразовый номер), делают его соучастником торговли наркотиками, преступлений против детей и мошенничества.