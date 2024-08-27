Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Після арешту Дурова у світі зросла кількість завантажень Telegram

27 серпня 2024, 13:27

Після арешту Дурова у світі зросла кількість завантажень Telegram

Павло Дуров. Фото: Telegram Павло Дуров. Фото: Telegram

Після того як засновника та власника месенджера Telegram Павла Дурова заарештували, у світі зросла кількість завантажень цієї програми. У Франції цей месенджер піднявся на перше місце за популярністю. Про це пише американське видання TechCrunch.

Незважаючи на занепокоєння щодо контенту, що публікується в Telegram, зараз спостерігається зростання кількості завантажень цієї програми. Це дозволило застосунку зайняти друге місце в чарті соціальних мереж App Store і збільшити кількість завантажень на iOS на 4% по всьому світу.

У той же час TechCrunch підкреслює, що зростання популярності Telegram відбулося не відразу після арешту Дурова, а такий підйом може бути нетривалим — у США ця програма вже встигла опуститися з другого місця на третє за популярністю в App Store.

А ось у Франції Telegram піднявся на перше місце за популярністю в категорії «Соцмережі» в App Store і став третім найкращим додатком загалом.

Сьогодні американське видання Politico пише, що президент Франції Емманюель Макрон активно користується Telegram.

Telegram користується популярністю у французьких чиновників, особливо він популярний у прихильників президента Франції Емманюеля Маркона. Про це видання пише з посиланням на ексдепутата французького парламенту.

На доказ своїх слів джерело показало журналістам чат із Макроном у Telegram. Через три дні після затримання Дурова після прильоту в Париж у профілі Макрона стоїть позначка «last seen recently» — або «нещодавно», що говорить про те, що він заходив до месенджера протягом останніх трьох діб.

Politico пише, що сам Макрон є користувачем Telegram із початку своєї першої президентської кампанії, тобто вже майже 10 років.

Нагадаємо, увечері 24 серпня французький канал TF1 повідомив, що у паризькому аеропорту затримали 39-річного засновника та генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова.

Поліція має ордер на арешт засновника Telegram. За даними слідчих, відсутність модерації та співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram (наприклад, одноразовий номер), роблять його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Франція арешт Telegram Павло Дуров

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:34
Армія РФ захопила Новогродівку на Донеччині — українські військові
10:58
З-під арешту випустили фігуранта справи про вбивство «Донецького ковбоя» Рассела Бентлі
23:10
Головне за день: Масова атака по Україні. Евакуація з Костянтинівки
16:32
В окупованому Антрациті Луганської області згорів пасажирський автобус
12:59
На захопленій Луганщині у лікарнях відсутні вільні місця, ліки та медики для цивільних
11:20
Російські військові штурмують Новогродівку на Донеччині — Генштаб ЗСУ
07:20
Російські війська просунулися біля Торецька і в межах міста — ISW
23:36
Головне за день: Удар по готелю у Краматорську. Вугільна галузь та війна
23:31
Головне за день: Обмін полоненими. Пожежа на складі боєприпасів під Воронежем
15:13
Жителі окупації теж відзначають День незалежності України — фотоакція
00:09
Головне за день: Армія РФ просувається до Покровська. Клименко знову приїхав на Донбас
21:44
День шахтаря на Донбасі — без шахт, Донецьк тоне у смітті: дайджест ►
20:45
Окупована Горлівка під обстрілом: у «ДНР» показали наслідки
16:23
Міністр-втікач часів Януковича знову приїхав на окупований Донбас
15:01
В окупованому Донецьку не залишилося шахт, які видобувають вугілля
13:51
У Маріуполі лунали вибухи, піднявся дим
11:15
«Боротьба триває»: в окупованому Донецьку у різних частинах міста з'явився прапор України
08:10
Росіяни вербують молодь на окупованих територіях України — ЦНС
23:03
Обстріли Донецька та Горлівки: у «ДНР» заявили про 15 постраждалих
23:03
Головне за день: РФ захопила три села на Донбасі. ЗСУ просуваються в Курській області
усі новини
14:30
Йдуть переговори щодо дозволу Україні бити західною зброєю по РФ — ВВС
13:59
Сирський: Росія зосереджує зусилля на Покровському напрямку, її мета — вийти на адмінкордон Донеччини
13:55
ЗСУ контролюють 100 населених пунктів у Курській області: взято в полон майже 600 військових РФ
13:27
Після арешту Дурова у світі зросла кількість завантажень Telegram
12:56
Російським обстрілом убито чоловіка в Марганці
12:48
Російські війська вдарили по околиці Слов'янська: поряд із АЗС на виїзді з міста горять автомобілі
12:34
Армія РФ захопила Новогродівку на Донеччині — українські військові
12:31
Удар РФ по храму на Донеччині: там виникла масштабна пожежа, рятувальники потрапили під повторний обстріл
12:29
Евакуаційне авто потрапило під російський обстріл у Покровському районі
11:59
На територію Білорусі залітали щонайменше 6 дронів-камікадзе — Белорусский Гаюн
11:30
Масований обстріл України: відомо про чотирьох загиблих та понад 15 поранених
11:02
Готував ракетні удари по шпиталях та аеродромах на Донеччині: СБУ затримала агента розвідки РФ
10:59
Бригада «Помста» за тиждень знищила майже 20 російських окупантів, три танки та 14 артсистем
10:58
З-під арешту випустили фігуранта справи про вбивство «Донецького ковбоя» Рассела Бентлі
10:22
Армія РФ 9 разів атакувала Донеччину за добу: зруйновано будинки, є постраждалий
09:59
Сили ППО вночі збили 5 крилатих ракет і 60 дронів — Олещук
09:55
Місто Костянтинівка Донецької області вночі було обстріляне військами РФ
09:45
Окупанти за добу поранили одну людину на Донеччині — Філашкін
09:25
У Кривому Розі через російський удар по готелю загинули двоє людей, двоє зникли безвісти
09:08
Армія РФ окупувала Птиче та просунулась у Новогродівці на Донеччині – DeepState
усі новини
ВІДЕО
Росія перекинула 30 000 солдатів на Курський напрямок. Фото: скріншот Сирський: Росія зосереджує зусилля на Покровському напрямку, її мета — вийти на адмінкордон Донеччини
27 серпня, 13:59
Триває рятувальна операція на місцях влучень та падінь уламків в областях України. Фото: ДСНС Масований обстріл України: відомо про чотирьох загиблих та понад 15 поранених
27 серпня, 11:30
Рассел Бентлі. Фото: соцмережі З-під арешту випустили фігуранта справи про вбивство «Донецького ковбоя» Рассела Бентлі
27 серпня, 10:58
Наслідки атаки по Кривому Розі. Фото: соцмережі Готель у Кривому Розі зруйнований внаслідок ракетної атаки. Є жертви
27 серпня, 00:44
На одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії пролунав вибух і почалася пожежа. Фото: Baza У Росії на Омському НПЗ стався вибух, є постраждалі
26 серпня, 14:55
Наслідки атак росіян на Волині Фото: ДСНС РФ випустила сотні ракет і дронів: Зеленський розповів про наймасштабнішу атаку на Україну
26 серпня, 13:39
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір