Після арешту Дурова у світі зросла кількість завантажень Telegram

Павло Дуров. Фото: Telegram

Після того як засновника та власника месенджера Telegram Павла Дурова заарештували, у світі зросла кількість завантажень цієї програми. У Франції цей месенджер піднявся на перше місце за популярністю. Про це пише американське видання TechCrunch.

Незважаючи на занепокоєння щодо контенту, що публікується в Telegram, зараз спостерігається зростання кількості завантажень цієї програми. Це дозволило застосунку зайняти друге місце в чарті соціальних мереж App Store і збільшити кількість завантажень на iOS на 4% по всьому світу.

У той же час TechCrunch підкреслює, що зростання популярності Telegram відбулося не відразу після арешту Дурова, а такий підйом може бути нетривалим — у США ця програма вже встигла опуститися з другого місця на третє за популярністю в App Store.

А ось у Франції Telegram піднявся на перше місце за популярністю в категорії «Соцмережі» в App Store і став третім найкращим додатком загалом.

Сьогодні американське видання Politico пише, що президент Франції Емманюель Макрон активно користується Telegram.

Telegram користується популярністю у французьких чиновників, особливо він популярний у прихильників президента Франції Емманюеля Маркона. Про це видання пише з посиланням на ексдепутата французького парламенту.

На доказ своїх слів джерело показало журналістам чат із Макроном у Telegram. Через три дні після затримання Дурова після прильоту в Париж у профілі Макрона стоїть позначка «last seen recently» — або «нещодавно», що говорить про те, що він заходив до месенджера протягом останніх трьох діб.

Politico пише, що сам Макрон є користувачем Telegram із початку своєї першої президентської кампанії, тобто вже майже 10 років.

Нагадаємо, увечері 24 серпня французький канал TF1 повідомив, що у паризькому аеропорту затримали 39-річного засновника та генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова.

Поліція має ордер на арешт засновника Telegram. За даними слідчих, відсутність модерації та співпраці з правоохоронними органами, а також інструменти, які пропонує Telegram (наприклад, одноразовий номер), роблять його співучасником торгівлі наркотиками, злочинів проти дітей та шахрайства.