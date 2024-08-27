Россия перебросила 30 000 солдат на Курское направление. Фото: скриншот

Россия не снимает войска с Покровского направления из-за Курской операции, а наоборот сосредотачивает там свои усилия. Известно, что около 30 тысяч солдат ВСРФ переброшены на Курщину. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский во время форума «Украина 2024. Независимость».



По его словам, проведение наступательной операции на Курском направлении и было отвлечением значительных сил противника с других направлений.

Головком ЗСУ Сирський повідомив, що Росія не знімає війська з Покровського напрямку через Курську операцію, а навпаки зосереджує там свої зусилля.



При цьому РФ перекинула на Курський напрямок близько 30 тисяч військових з числа резервів та з інших напрямків. pic.twitter.com/djynOJTStT — Новини Донбасу (@novostidnua) August 27, 2024



«В первую очередь, это касается Покровского и Кураховского направлений. Конечно, враг это понимает, поэтому он сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные части. Сейчас около 30 000 военнослужащих уже переброшены на Курское направление, эта цифра растет», — подчеркнул Сирский.



Главнокомандующий отметил, что цель ВС РФ — выйти на административную границу Донецкой области, используя преимущество в воздухе, ракетах и боеприпасах.



Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении. Также активно враг действует на Купянском, Лиманском, Торецком и Краматорском направлениях», — резюмировал он.



Напомним, российские войска захватили населенный пункт Новогродовка на Покровском направлении в Донецкой области.