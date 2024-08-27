Сирський: Росія зосереджує зусилля на Покровському напрямку, її мета — вийти на адмінкордон Донеччини

Росія перекинула 30 000 солдатів на Курський напрямок. Фото: скріншот

Росія не знімає війська з Покровського напрямку через Курську операцію, а навпаки зосереджує там свої зусилля. Відомо, що близько 30 тисяч солдатів перекинуті на Курщину. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».



За його словами, проведення наступальної операції на Курському напрямку і було відволіканням значних сил противника з інших напрямків.

Головком ЗСУ Сирський повідомив, що Росія не знімає війська з Покровського напрямку через Курську операцію, а навпаки зосереджує там свої зусилля.



При цьому РФ перекинула на Курський напрямок близько 30 тисяч військових з числа резервів та з інших напрямків. pic.twitter.com/djynOJTStT — Новини Донбасу (@novostidnua) August 27, 2024

«В першу чергу, це стосується Покровського та Курахівського напрямків. Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні частини. Наразі близько 30 000 військовослужбовців вже перекинуті на Курський напрямок, ця цифра зростає», — наголосив Сирський.



Головнокомандувач наголосив, що мета ЗС РФ — вийти на адміністративний кордон Донецької області, використовуючи перевагу в повітрі, ракетах і боєприпасах.

«Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку. Також активно ворог діє на Куп’янському, Лиманському, Торецькому і Краматорському напрямках», — резюмував він.



Нагадаємо, російські війська захопили населений пункт Новогродівка на Покровському напрямку на Донеччині.