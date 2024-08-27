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Идут переговоры о разрешении Украине бить западным оружием по РФ — ВВС

27 августа 2024, 14:30

Идут переговоры о разрешении Украине бить западным оружием по РФ — ВВС

Соединенные Штаты предоставили больше оружия Украине, чем любая другая страна. Вместе с тем Вашингтон также и создает значительные препятствия для ВСУ, не позволяя использовать дальнобойные системы по целям на территории РФ. Об этом сообщает BBC.

Некоторые западные союзники Украины, в первую очередь Великобритания, готовы дать Киеву зеленый свет.

Многие представители Министерства обороны Великобритании приводят доводы в пользу разрешения об использовании британских ракет Storm Shadow для поражения целей на территории РФ.

Но другие страны, опасаясь эскалации, придерживаются сдержанной позиции. Источник в оборонном ведомстве Великобритании сообщил журналистам, что недавние обсуждения с участием нескольких союзников были «сложными».

К примеру, ракеты Storm Shadow и их французский аналог Scalp производит совместное европейское предприятие MBDA.

«Реальность такова, что союзники Украины не хотят действовать в одиночку. Убедить Вашингтон, возможно, сложнее всего. Он не спешил отправлять свои танки Abrams Украине и поддерживать усилия Дании и Нидерландов по поставке самолетов F-16», — напомнили журналисты.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис в последний день национального съезда Демократической партии после официального согласия баллотироваться в президенты пообещала, что в случае своей победы на выборах президента продолжит поддерживать Украину и НАТО.

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