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Йдуть переговори щодо дозволу Україні бити західною зброєю по РФ — ВВС

27 серпня 2024, 14:30

Йдуть переговори щодо дозволу Україні бити західною зброєю по РФ — ВВС

Сполучені Штати надали більше зброї Україні, аніж будь-яка інша країна. Водночас Вашингтон також створює значні перешкоди для ЗСУ, не дозволяючи використовувати далекобійні системи по цілях на території РФ. Про це повідомляє ВВС.

Деякі західні союзники України, насамперед Великобританія, готові надати Києву зелене світло.

Багато представників Міністерства оборони Великобританії наводять докази на користь дозволу на використання британських ракет Storm Shadow для ураження цілей на території РФ.

Але інші країни, побоюючись ескалації, дотримуються стриманої позиції. Джерело в оборонному відомстві Великобританії повідомило журналістам, що нещодавні обговорення за участю кількох союзників були «складними».

Наприклад, ракети Storm Shadow та їхній французький аналог Scalp виробляє спільне європейське підприємство MBDA.

«Реальність така, що союзники України не хочуть діяти поодинці. Переконати Вашингтон, можливо, найскладніше. Він не поспішав відправляти свої танки Abrams Україні та підтримувати зусилля Данії та Нідерландів щодо постачання літаків F-16», — нагадали журналісти.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Камала Харріс в останній день національного з'їзду Демократичної партії після офіційної згоди балотуватися в президенти пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить підтримувати Україну та НАТО.

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