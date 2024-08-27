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Графики отключения света будут и в среду, но эксперты прогнозируют улучшения

27 августа 2024, 18:34

Графики отключения света будут и в среду, но эксперты прогнозируют улучшения

Национальная энергокомпания «Укрэнерго» планирует в среду, 28 августа, применять ограничения электроэнергии для всех регионов с двумя очередями отключений из шести. 

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что ситуация с энергообеспечением в Украине после самой масштабной атаки РФ на энергетику страны 26 августа должна улучшиться в течение недели.

«Через три-четыре дня это уже будет ощутимо», — сказал он в комментарии изданию «Энергореформа».

Директор ЦИЭ пояснил такие прогнозы характером повреждений, позволяющим специалистам относительно быстро восстановить возможности энергосистемы.

При этом он акцентировал, что прогноз актуален при отсутствии новых повреждений энергообъектов.

«Пока сложно говорить, удастся ли вообще избежать графиков отключений, но ограничения должны сократиться в ближайшей перспективе», — добавил Харченко.

Он подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов в усиленном режиме.

Российская армия в понедельник, 26 августа, в очередной раз ударила по Украине, в частности, пострадали 15 областей. Из-за этого в Украине снова действуют почасовые графики отключения света. 

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