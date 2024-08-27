Графіки відключення світла будуть і в середу, але експерти прогнозують покращення

Національна енергокомпанія «Укренерго» планує в середу, 28 серпня, застосовувати обмеження електроенергії для всіх регіонів із двома чергами відключень із шести.



Своєю чергою директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергозабезпеченням в Україні після наймасштабнішої атаки РФ на енергетику країни 26 серпня має покращити протягом тижня.



«За три-чотири дні це вже буде відчутно», — сказав він у коментарі виданню «Енергореформа».



Директор ЦДЕ пояснив такі прогнози характером пошкоджень, що дозволяє фахівцям щодо швидкого відновлення можливостей енергосистеми.



При цьому він наголосив, що прогноз актуальний за відсутності нових пошкоджень енергооб'єктів.



«Поки що складно говорити, чи взагалі вдасться уникнути графіків відключень, але обмеження мають скоротитися в найближчій перспективі», — додав Харченко.



Він наголосив, що енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів у посиленому режимі.

Російська армія в понеділок, 26 серпня, вкотре вдарила по Україні, зокрема постраждали 15 областей. Через це в Україні знову діють погодинні графіки відключення світла.