Дроны ночью атаковали нефтебазу и склад боеприпасов в России: возник масштабный пожар

Масштабный пожар на нефтебазе в Ростовской области РФ. Фото: кадр из видео

Ночью 28 августа БПЛА атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

В результате атаки на территории комбината «Атлас» Росрезерва произошел пожар.

В прокремлевском Телеграм-канале Mash заявили, что на территории предприятия горят несколько цистерн.

Утром губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил атаку беспилотников и пожар на территории нефтебазы.

Как сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, дроны ночью также атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка Воронежской области РФ.

Жителей этого хутора и села Евстратовка сначала эвакуировали, а потом разрешили им возвращаться домой.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку БПЛА на склад БК и эвакуацию жителей двух населенных пунктов.

«Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», – сказал он.

В Минобороны РФ заявили, что ночью якобы уничтожили 12 украинских беспилотников: восемь – в Воронежской области и четыре – в Ростовской области.

Напомним, что утром 26 августа БПЛА атаковали аэродромы в Саратовской области РФ.