Дроны ночью атаковали нефтебазу и склад боеприпасов в России: возник масштабный пожар

Ночью 28 августа БПЛА атаковали нефтебазу в Каменском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.
В результате атаки на территории комбината «Атлас» Росрезерва произошел пожар.
В прокремлевском Телеграм-канале Mash заявили, что на территории предприятия горят несколько цистерн.
Утром губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил атаку беспилотников и пожар на территории нефтебазы.
Как сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, дроны ночью также атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка Воронежской области РФ.
Жителей этого хутора и села Евстратовка сначала эвакуировали, а потом разрешили им возвращаться домой.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил атаку БПЛА на склад БК и эвакуацию жителей двух населенных пунктов.
«Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», – сказал он.
В Минобороны РФ заявили, что ночью якобы уничтожили 12 украинских беспилотников: восемь – в Воронежской области и четыре – в Ростовской области.
Напомним, что утром 26 августа БПЛА атаковали аэродромы в Саратовской области РФ.
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