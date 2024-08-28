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Дрони вночі атакували нафтобазу та склад боєприпасів у Росії: виникла масштабна пожежа

28 серпня 2024, 10:07

Дрони вночі атакували нафтобазу та склад боєприпасів у Росії: виникла масштабна пожежа

Масштабна пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ. Фото: кадр із відео Масштабна пожежа на нафтобазі у Ростовській області РФ. Фото: кадр із відео

Вночі 28 серпня БПЛА атакували нафтобазу у Кам'янському районі Ростовської області РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців.

Внаслідок атаки на території комбінату «Атлас» Росрезерва сталася пожежа.

У прокремлівському телеграм-каналі Mash заявили, що на території підприємства горять кілька цистерн.

Вранці губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив атаку безпілотників та пожежу на території нафтобази.

Як повідомив Телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів, дрони вночі також атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка Воронезької області РФ.

Жителів цього хутора та села Євстратівка спочатку евакуювали, а потім дозволили їм повертатися додому.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив атаку БПЛА на склад БК та евакуацію мешканців двох населених пунктів.

«Падіння фрагментів безпілотника викликало спалах поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Детонації не було», – сказав він.

У Міноборони РФ заявили, що вночі нібито знищили 12 українських безпілотників: вісім – у Воронезькій області та чотири – у Ростовській області.

Нагадаємо, що вранці 26 серпня БПЛА атакували аеродроми у Саратовській області РФ.

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Василь Голубєв Олександр Гусєв
Місця
Ростовська область Воронезька область
Інше
Війна Пожежа нафтобаза Атака БПЛА склад боєприпасів

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