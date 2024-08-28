Беспилотники впервые атаковали Кировскую область РФ: под ударом оказалась нефтебаза, горят резервуары

Дым над атакованной нефтебазой в Кировской области РФ. Фото: кадр из видео

Утром 28 августа БПЛА впервые атаковали Кировскую область РФ. Об этом сообщил прокремлевский Телеграм-канал SHOT.

Целью стал комбинат «Зенит» в городе Котельнич. «Прилет» первого дрона-камикадзе по резервуару с нефтепродуктами был около 10:00. Беспилотник взорвался и загорелся. Второй БПЛА атаковал уже другую емкость спустя 40 минут. Дрон также сдетонировал. Позже комбинат атаковали третий и четвертый беспилотник. На данный момент горят два резервуара.

Губернатор Кировской области Александр Соколов подтвердил атаку дронов на нефтебазу в городе Котельнич.

Стоит отметить, что от границы Украины до Кировской области больше одной тысячи километров.

Напомним, что ночью 28 августа дроны атаковали нефтебазу и склад боеприпасов в России. На нефтебазе возник масштабный пожар.