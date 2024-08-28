Безпілотники вперше атакували Кіровську область РФ: під ударом опинилася нафтобаза, горять резервуари

Дим над атакованою нафтобазою у Кіровській області РФ. Фото: кадр із відео

Вранці 28 серпня БПЛА вперше атакували Кіровську область РФ. Про це повідомив прокремлівський Телеграм-канал SHOT.

Ціллю став комбінат «Зеніт» у місті Котельнич. «Приліт» першого дрона-камікадзе по резервуару з нафтопродуктами був близько 10:00. Безпілотник вибухнув і спалахнув. Другий БПЛА атакував вже іншу ємність через 40 хвилин. Дрон також здетонував. Пізніше комбінат атакували третій та четвертий безпілотник. На цей час горять два резервуари.

Губернатор Кіровської області Олександр Соколов підтвердив атаку дронів на нафтобазу у місті Котельнич.

Варто зазначити, що від кордону України до Кіровської області понад одна тисяча кілометрів.

Нагадаємо, що вночі 28 серпня дрони атакували нафтобазу та склад боєприпасів у Росії. На нафтобазі виникла масштабна пожежа.