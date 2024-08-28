На Крымском мосту россияне разместили «Панцирь-С1»

Прямо на Крымском мосту российские оккупанты установили «Панцирь-С1». Фото: Крымский ветер/Telegram

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» российские захватчики разместили на Керченском мосту в оккупированном Крыму. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «Крымский ветер».

«Прямо на Керченском мосту Россия разместила ЗРПК “Панцирь-С1"», — отмечают в соцсети.

Канал добавляет, что на спутниковых снимках он отображается, как минимум, месяц.

Напомним, в районе оккупированной Керчи 16 августа прогремели взрывы, после чего возле паромной переправы стал «валить дым». Позже сообщалось о взрыве в Черноморском.