На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»

На Кримському мосту російські окупанти встановили «Панцир-С1». Фото: Кримський вітер/Telegram

Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер».

«Прямо на Керченському мосту Росія розмістила ЗРГК "Панцир-С1"», — зазначають у соцмережі.

Канал додає, що на супутникових знімках він відображається щонайменше місяць.

Нагадаємо, в районі окупованої Керчі 16 серпня пролунали вибухи, після чого біля поромної переправи став «валити дим». Пізніше повідомлялося про вибух у Чорноморському.