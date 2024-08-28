На Кримському мосту росіяни розмістили «Панцир-С1»

Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» російські загарбники розмістили на Керченському мосту в окупованому Криму. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер».
«Прямо на Керченському мосту Росія розмістила ЗРГК "Панцир-С1"», — зазначають у соцмережі.
Канал додає, що на супутникових знімках він відображається щонайменше місяць.
Нагадаємо, в районі окупованої Керчі 16 серпня пролунали вибухи, після чого біля поромної переправи став «валити дим». Пізніше повідомлялося про вибух у Чорноморському.
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