Партизаны устроили серию диверсий на новой железной дороге из России в оккупированный Мариуполь: кадры

Агенты «АТЕШ» совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ и соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».
Поджоги релейных ящиков вызывают сбои в работе сигнализации и систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами.
По данным «АТЕШ», именно этой веткой будут пользоваться оккупанты в случае разрушения Крымского моста.
Напомним, что в захваченном Мариуполе украинские партизаны подожгли автомобиль оккупантов.
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