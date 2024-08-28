Партизаны устроили серию диверсий на новой железной дороге из России в оккупированный Мариуполь: кадры

Диверсия на новой железной дороге в оккупированный Мариуполь. Фото: кадр из видео

Агенты «АТЕШ» совершили диверсии на железнодорожной линии, которая является ключевым логистическим маршрутом для ВС РФ и соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем и Бердянском. Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».



Поджоги релейных ящиков вызывают сбои в работе сигнализации и систем управления, что приводит к задержкам, остановке или замедлению движения поездов с военными грузами.

По данным «АТЕШ», именно этой веткой будут пользоваться оккупанты в случае разрушения Крымского моста.

Напомним, что в захваченном Мариуполе украинские партизаны подожгли автомобиль оккупантов.