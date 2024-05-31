В захваченном Мариуполе украинские партизаны подожгли автомобиль оккупантов

Подожженная партизанами машина оккупантов в Мариуполе. Фото: Сопротивление Мариуполя

В Левобережном районе оккупированного Мариуполя загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Сопротивление Мариуполя отметило, что автомобиль подожгли партизаны. Предварительно, машина принадлежала одному из приверженцев «русского мира». Кто именно владелец и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Напомним, что 30 мая партизаны «Атеш» сообщили о том, что украинское подполье в оккупированном Мариуполе смертельно отравило оккупантов из «МВД ДНР». Среди погибших – офицеры РФ.