Партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до окупованого Маріуполя: кадри

Агенти «АТЕШ» здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем там Бердянськом. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».
Підпали релейних ящиків викликають збої в роботі сигналізації та систем управління, що призводить до затримок, зупинки або уповільнення руху поїздів з військовими вантажами.
За даними «АТЕШ», саме цією гілкою користуватимуться окупанти у разі руйнування Кримського мосту.
Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі українські партизани підпалили автомобіль окупантів.
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