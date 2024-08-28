Партизани влаштували серію диверсій на новій залізниці з Росії до окупованого Маріуполя: кадри

Диверсія на новій залізниці в окупований Маріуполь. Фото: кадр із відео

Агенти «АТЕШ» здійснили диверсії на залізничній лінії, яка є ключовим логістичним маршрутом для ЗС РФ і з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем там Бердянськом. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

Підпали релейних ящиків викликають збої в роботі сигналізації та систем управління, що призводить до затримок, зупинки або уповільнення руху поїздів з військовими вантажами.

За даними «АТЕШ», саме цією гілкою користуватимуться окупанти у разі руйнування Кримського мосту.

Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі українські партизани підпалили автомобіль окупантів.