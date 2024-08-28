Подачу воды на Дружковку и Константиновку сократили из-за ремонта водопровода

В связи с аварией на магистральном водопроводе в Донецкой области сокращена подача воды на Дружковку и Константиновку. Фото: ОВА

Сокращено водоснабжение в Дружковку и Константиновку в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе. Об этом сегодня сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что ограничения начали действовать сегодня, 28 августа, с 16:00, поскольку на участке Второго Донецкого водопровода между 3-м и 4-м подъемами начались аварийные работы.

«Как только ремонт будет завершен, специалисты начнут заполнение труб. По предварительным оценкам, на это уйдет двое суток», — говорится в сообщении.