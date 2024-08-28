Подачу води на Дружківку та Костянтинівку скоротили через ремонт водопроводу

У зв'язку з аварією на магістральному водопроводі в Донецькій області скорочено подачу води на Дружківку та Костянтинівку. Фото: ОВА

Скорочено водопостачання до Дружківки та Костянтинівки у зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі. Про це сьогодні повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що обмеження почали діяти сьогодні, 28 серпня, з 16:00, оскільки на ділянці Другого Донецького водопроводу між 3-м та 4-м підйомами розпочалися аварійні роботи.

«Щойно ремонт буде завершено, фахівці почнуть заповнювати труби. За попередніми оцінками, на це піде дві доби», — йдеться у повідомленні.