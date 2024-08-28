В России полицейскому кинологу дали 5 лет колонии за пост в соцсети о ракетном ударе по Краматорску

В России мать-одиночку приговорили к пяти годам колонии за репост в соцсети о ракетном ударе по Краматорску. Фото: ASTRA

Пять лет колонии дали кинологу МВД России Анастасии Зибровой за пост во «ВКонтакте» о ракетном ударе по Краматорску. Об этом сообщает издание «Осторожно: новости».

Отмечается, что Анастасию Зиброву признали виновной в распространении «военных фейков» и приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Поводом для возбуждения дела стал репост публикации о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года. Репост набрал 59 просмотров.

Защита просила о наказании с отсрочкой, поскольку Зиброва в одиночку воспитывает шестилетнюю дочку.

Большую часть разбирательства Зиброва оставалась на свободе. После возбуждения дела в августе 2023 года с нее взяли подписку о невыезде, однако в мае 2024 года женщину отправили под домашний арест.

Женщина одна воспитывает шестилетнюю дочку и содержит пожилую бабушку. Это обвинение посчитало смягчающим обстоятельством — вместе с тем, что кинолог частично признала вину.