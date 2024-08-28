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У Росії поліцейському кінологу дали 5 років колонії за пост у соцмережі про ракетний удар по Краматорську

28 серпня 2024, 21:58

У Росії поліцейському кінологу дали 5 років колонії за пост у соцмережі про ракетний удар по Краматорську

У Росії матір-одиначку засудили до п'яти років колонії за репост у соцмережі про ракетний удар по Краматорську. Фото: ASTRA У Росії матір-одиначку засудили до п'яти років колонії за репост у соцмережі про ракетний удар по Краматорську. Фото: ASTRA

П'ять років колонії дали кінологу МВС Росії Анастасії Зібровій за пост у «ВКонтакті» про ракетний удар по Краматорську. Про це повідомляє видання «Обережно: новини».

Зазначається, що Анастасію Зіброву визнали винною у поширенні військових фейків і засудили до п'яти років колонії загального режиму.

Приводом для порушення справи став репост публікації про ракетний удар по вокзалу у Краматорську у квітні 2022 року. Репост набрав 59 переглядів.

Захист просив про покарання з відстрочкою, оскільки Зіброва одна виховує шестирічну доньку.

Більшість часу при розгляді справи Зіброва залишалася на свободі. Після порушення справи у серпні 2023 року з неї взяли підписку про невиїзд, проте у травні 2024 року жінку відправили під домашній арешт.

Жінка одна виховує шестирічну доньку та доглядає літню бабусю. Це звинувачення визнало пом'якшувальною обставиною — разом з тим, що кінолог частково визнала провину.

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