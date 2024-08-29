Путин планирует контрнаступление в Курской области — ЦРУ

Россия попытается отвоевать часть Курской области, которую контролируют украинские военные, однако пока Кремль сосредоточен на оккупации украинского Покровска. Об этом в среду, 28 августа, сказал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по вопросам национальной безопасности. Его цитирует «Голос Америки».

Коэн отметил, что, по оценкам США, Украина контролирует около 777 км в Курской области и к тому, военная операция Украины не демонстрирует никаких признаков ослабления.

«Украинцы, похоже, намерены удержать часть этой территории в течение определенного периода времени», — отметил замдиректора ЦРУ.

Коэн добавил, что можно быть уверенным, что Путин начнет контрнаступление на Курщине, но «это будет трудная борьба для россиян».

«Путину придется столкнуться не только с тем фактом, что теперь на российской территории проходит линия фронта, с которой ему придется иметь дело; ему придется иметь дело с эхом в его собственном обществе. Это может немного изменить динамику войны», — сказал представитель ЦРУ.

Пока российские войска, как отметил представитель ЦРУ, сосредоточены на взятии Покровска — ключевого транспортно-логистического узла на востоке Украины.

«Впрочем, даже если россияне реализуют это наступление, выигрыш Москвы будет минимальным. В конце концов ничего из этого не меняет в стратегическом смысле», — пояснил он.