Путін планує контрнаступ у Курській області — ЦРУ

Росія спробує відвоювати частину Курської області, яку контролюють українські військові, проте поки що Кремль зосереджений на окупації українського Покровська. Про це 28 серпня сказав заступник директора ЦРУ Девід Коен на конференції з питань національної безпеки. Його цитує Голос Америки.

Коен зазначив, що, за оцінками США, Україна контролює близько 777 км у Курській області, і до того ж, військова операція України не демонструє жодних ознак ослаблення.

«Українці, схоже, мають намір утримати частину цієї території протягом певного періоду часу», — зазначив заступник директора ЦРУ.

Коен додав, що можна бути впевненим, що Путін почне контрнаступ на Курщині, але це буде важка боротьба для росіян.

«Путіну доведеться зіткнутися не лише з тим фактом, що тепер на російській території проходить лінія фронту, з якою йому доведеться мати справу; йому доведеться мати справу з ехом у його власному суспільстві. Це може трохи змінити динаміку війни», — сказав представник ЦРУ.

Поки що російські війська, як зазначив представник ЦРУ, зосереджені на взятті Покровська — ключового транспортно-логістичного вузла на сході України.

«Втім, навіть якщо росіяни реалізують цей наступ, виграш Москви буде мінімальним. Зрештою, нічого з цього не змінюється у стратегічному сенсі», — пояснив він.