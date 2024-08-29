В Ростовской области вторые сутки горит очередная нефтебаза

Горящая нефтебаза «Атлас» в Ростовской области. Кадр из видео

В Ростовской области России продолжается пожар на нефтебазе «Атлас» в Каменском районе, который 28 августа атаковали украинские ударные беспилотники.



Этой ночью там произошла разгерметизация одного из трех горящих резервуаров, загорелся четвертый. Жители Каменск-Шахтинска видели яркое зарево над городом — настолько сильно разгорелся пожар, отмечает местное издание 161.



Ответственность за пожар взял на себя Генштаб ВСУ. «Задания выполнены подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны», — отмечается в сообщении.



Также Генштаб подтвердил вчерашние удары по нефтебазе «Зенит» в Кировской области и полевому артиллерийскому складу группировки российских войск «Запад» в Воронежской области РФ.



Напомним, в Ростовской области все еще догорает нефтебаза в Пролетарске, которую украинские дроны атаковали еще 18 августа.