У Ростовській області другу добу горить чергова нафтобаза

Палаюча нафтобаза «Атлас» у Ростовській області. Кадр із відео

У Ростовській області Росії триває пожежа на нафтобазі «Атлас» у Кам'янському районі, яку 28 серпня атакували українські ударні безпілотники.



Цієї ночі там сталася розгерметизація одного з трьох резервуарів, що горять, загорівся четвертий. Жителі Каменськ-Шахтинська бачили яскраву заграву над містом — настільки сильно спалахнула пожежа, зазначає місцеве видання 161.



Відповідальність за пожежу взяв він Генштаб ЗСУ. «Завдання виконані підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони», — наголошується в повідомленні.



Також Генштаб підтвердив вчорашні удари по нафтобазі «Зеніт» у Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Захід» у Воронезькій області РФ.



Нагадаємо, у Ростовській області все ще догоряє нафтобаза у Пролетарську, яку українські дрони атакували ще 18 серпня.