Силы ПВО сбили над Украиной две ракеты Х-59/69 и 60 беспилотников

В ночь на 29 августа силы противовоздушной обороны сбили над территорией Украины 60 дронов и две ракеты Х-59/69. Об этом сегодня сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В сообщении говорится, что еще 14 беспилотников локационно потеряны (упали) на территории Украины. Не удалось сбить одну ракету Х-59/69 и две ракеты неустановленного типа.

Отмечается, что все цели были уничтожены в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.