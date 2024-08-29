Сили ППО збили над Україною дві ракети Х-59/69 та 60 безпілотників

У ніч проти 29 серпня сили протиповітряної оборони збили над територією України 60 дронів та дві ракети Х-59/69. Про це сьогодні повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У повідомленні йдеться, що ще 14 безпілотників локаційно втрачено (упало) на території України. Не вдалося збити одну ракету Х-59/69 та дві ракети невстановленого типу.

Зазначається, що всі цілі було знищено в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.